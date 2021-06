Jovetic: “A Vlahovic consiglio un altro anno alla Fiorentina da protagonista. Non tradii i tifosi viola”

Oggi nelle pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Stevan Jovetic, ex giocatore della Fiorentina:

Quando legge che la Juventus vuole Vlahovic si sente più giovane?

“Un po’ si… (risata). In effetti mi rivedo nella situazione di Dusan: ha fatto benissimo con la Fiorentina e si parla di un interessamento della Juventus. Ci sono passato anche io, qualche anno fa, ma la tentazione di trasferirmi da Firenze a Torino non l’ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina”.

Si è pentito o consiglierebbe a Vlahovic di comportarsi come fece lei?

“Sono decisioni personali. Anche se conosco bene Dusan grazie a un preparatore che abbiamo in comune non mi intrometto. Non mi stupisce che un top club come la Juventus lo voglia. Dusan sarà il miglior centravanti dei prossimi anni assieme a Erling Haaland”.

Vlahovic è già pronto per una big come la Juventus?

“Potenzialmente sì. Però quando sei giovane la proprietà deve essere quella di giocare con continuità. Alla Juventus o in un altro top club avrebbe le sue possibilità, però dovrebbe confrontarsi con tanti campioni e sicuramente giocherebbe meno rispetto alla Fiorentina. Ecco perchè fossi in lui mi farei un altro anno da protagonista a Firenze”.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, NICO GONZALEZ LA FIORENTINA PRONTA AD OFFRIRE 20 MILIONI, SI CHIUDE A 24. PROBLEMA CONDIZIONE FISICA