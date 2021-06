Repubblica, Nico Gonzalez la Fiorentina pronta ad offrire 20 milioni, si chiude a 24. Problema condizione fisica

Trattativa diversa quella per Nico Gonzalez, argentino classe 1998 dello Stoccarda e della Nazionale. La Fiorentina è pronta a offrire anche in questo caso venti milioni di euro, il club tedesco ne vorrebbe tre-quattro in più ma sarebbero facilmente raggiungibile con i bonus. l’unico problema è rappresentato dalla condizione fisica di Gonzalez, un infortunio muscolare l’ha fermato per tutto il 2021. Sullo sfondo Orsolini. Lo scrive Repubblica.

