Notizie Stoccarda Fiorentina

Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"
01 febbraio 2025 14:48
Dalla Turchia: interesse della Fiorentina per Demirovic dello Stoccarda. Ci sono anche Juve, Napoli e Milan
16 gennaio 2025 15:30
Dalla Germania, la Fiorentina vuole Kalajdzic, è il centravanti dello Stoccarda. Costa 20 milioni
31 marzo 2022 19:33
Nico Gonzalez: "Tre anni intensi in cui mi avete protetto. Pronto per fare un ulteriore passo in avanti"
23 giugno 2021 18:33
Gazzetta, Nico Gonzalez il grande e costoso colpo della Fiorentina: ha scelto lui i viola
19 giugno 2021 08:56
Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina
18 giugno 2021 15:58
Di Marzio: "Nico Gonzalez alla Fiorentina dopo 8 giorni di trattative, 23 milioni più 4 di bonus il prezzo"
18 giugno 2021 15:40
Nicolas Gonzalez alla Fiorentina, contratto di 5 anni da 2,5 milioni netti a stagione
18 giugno 2021 15:22
Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"
18 giugno 2021 03:58
Sky Sport annuncia, Nico Gonzalez alla Fiorentina, colpo viola da 27 milioni di euro. Le ultime
18 giugno 2021 00:22
TMW, Gonzalez sfuma per la Fiorentina? Ad un passo dal Brighton per 29 milioni, ingaggio da 2,5
16 giugno 2021 14:51
Sky Germania ammette: "Fiorentina avanti per Gonzalez ma Tottenham ha fatto offerta"
15 giugno 2021 12:42
Gazzetta, Gonzalez, lo Stoccarda spara 30 milioni. La Fiorentina punta su una contropartita o su un prestito con obbligo
14 giugno 2021 08:56
Di Marzio: "Fiorentina offre 22 milioni +3 di bonus per Gonzalez. Deve fare in fretta, c'è il Tottenham"
13 giugno 2021 12:46
Dalla Germania, Gonzalez, può partire per 28 milioni. Lo Stoccarda ha già trovato il suo sostituto
13 giugno 2021 10:43
Repubblica, Gonzalez è il primo obiettivo della Fiorentina: lo Stoccarda chiede 30 milioni
13 giugno 2021 10:04
Sky Sport, Fiorentina offre 25 milioni allo Stoccarda per Gonzalez, in difesa piace Kouyate del Metz
12 giugno 2021 12:49
Nicolas Gonzalez detto "El Bicho". Talento smisurato, duttilità tattica ed atletismo
11 giugno 2021 10:32
Di Marzio, Fiorentina vicina a Nicolas Gonzalez, trattativa da 20 milioni, ballano 3 milioni di bonus
11 giugno 2021 00:21
Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda
28 giugno 2020 21:18
Gomez esplode: "Il VAR è una merda, forse gli arbitri ce l'hanno con me"
19 dicembre 2019 20:38
Mario Gomez diventa "Vario" per i troppi gol annullati con il Var. E la sua maglia va in sconto...
11 dicembre 2019 19:28
Dalla Germania, Mario Gomez riserva allo Stoccarda in B tedesca, può andare in Giappone
21 novembre 2019 13:12
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