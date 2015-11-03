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Notizie Stoccarda Fiorentina

Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"

01 febbraio 2025 14:48

Dalla Turchia: interesse della Fiorentina per Demirovic dello Stoccarda. Ci sono anche Juve, Napoli e Milan

16 gennaio 2025 15:30

Dalla Germania, la Fiorentina vuole Kalajdzic, è il centravanti dello Stoccarda. Costa 20 milioni

31 marzo 2022 19:33

Nico Gonzalez: "Tre anni intensi in cui mi avete protetto. Pronto per fare un ulteriore passo in avanti"

23 giugno 2021 18:33

Gazzetta, Nico Gonzalez il grande e costoso colpo della Fiorentina: ha scelto lui i viola 

19 giugno 2021 08:56

Sky Deutschland, le visite mediche di Nico Gonzalez si terranno martedì in Argentina

18 giugno 2021 15:58

Di Marzio: "Nico Gonzalez alla Fiorentina dopo 8 giorni di trattative, 23 milioni più 4 di bonus il prezzo"

18 giugno 2021 15:40

Nicolas Gonzalez alla Fiorentina, contratto di 5 anni da 2,5 milioni netti a stagione

18 giugno 2021 15:22

Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"

18 giugno 2021 03:58

Sky Sport annuncia, Nico Gonzalez alla Fiorentina, colpo viola da 27 milioni di euro. Le ultime

18 giugno 2021 00:22

TMW, Gonzalez sfuma per la Fiorentina? Ad un passo dal Brighton per 29 milioni, ingaggio da 2,5

16 giugno 2021 14:51

Sky Germania ammette: "Fiorentina avanti per Gonzalez ma Tottenham ha fatto offerta"

15 giugno 2021 12:42

Gazzetta, Gonzalez, lo Stoccarda spara 30 milioni. La Fiorentina punta su una contropartita o su un prestito con obbligo 

14 giugno 2021 08:56

Di Marzio: "Fiorentina offre 22 milioni +3 di bonus per Gonzalez. Deve fare in fretta, c'è il Tottenham"

13 giugno 2021 12:46

Dalla Germania, Gonzalez, può partire per 28 milioni. Lo Stoccarda ha già trovato il suo sostituto

13 giugno 2021 10:43

Repubblica, Gonzalez è il primo obiettivo della Fiorentina: lo Stoccarda chiede 30 milioni

13 giugno 2021 10:04

Sky Sport, Fiorentina offre 25 milioni allo Stoccarda per Gonzalez, in difesa piace Kouyate del Metz

12 giugno 2021 12:49

Nicolas Gonzalez detto "El Bicho". Talento smisurato, duttilità tattica ed atletismo

11 giugno 2021 10:32

Di Marzio, Fiorentina vicina a Nicolas Gonzalez, trattativa da 20 milioni, ballano 3 milioni di bonus

11 giugno 2021 00:21

Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda

28 giugno 2020 21:18

Gomez esplode: "Il VAR è una merda, forse gli arbitri ce l'hanno con me"

19 dicembre 2019 20:38

Mario Gomez diventa "Vario" per i troppi gol annullati con il Var. E la sua maglia va in sconto...

11 dicembre 2019 19:28

Dalla Germania, Mario Gomez riserva allo Stoccarda in B tedesca, può andare in Giappone

21 novembre 2019 13:12

Mario Gomez torna allo Stoccarda per 3 milioni di euro: "Sono contento di tornare dove tutto è cominciato"

22 dicembre 2017 11:46

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