Nico Gonzalez: "Tre anni intensi in cui mi avete protetto. Pronto per fare un ulteriore passo in avanti"

Nico Gonzalez ed il suo commosso saluto al club che l'ha cresciuto, lo Stoccarda

"Non volevo andarmene senza esprimere i miei sentimenti - ha detto Nico Gonzalez su Instagram -. Sono stati tre anni molto intensi, non dimenticherà quello che è successo in questa bellissima città dove tutti mi hanno accolto a braccia aperte. Mi avete fatto sentire protetto. Ora devo continuare la mia carriera e fare un ulteriore passo. Ringrazio tutti coloro che sono in questo club. Me ne vado con la consapevolezza di lasciare lo Stoccarda nel posto che merita per la sua storia, la Bundesliga. Oggi se ne va un grande tifoso dello Stoccarda".

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