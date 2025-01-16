Dalla Turchia: interesse della Fiorentina per Demirovic dello Stoccarda. Ci sono anche Juve, Napoli e Milan

La Fiorentina vuole regalare rinforzi a Raffale Palladino per la seconda parte di stagione. E arrivano novità sul reparto offensivo. Stando quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club viola...

La Fiorentina vuole regalare rinforzi a Raffale Palladino per la seconda parte di stagione. E arrivano novità sul reparto offensivo. Stando quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club viola ha mostrato interesse per Ermedin Demirovic, centravanti bosniaco dello Stoccarda. Ma non è l'unico club italiano ad aver messo il mirino sul classe '98. Infatti, anche Napoli, Roma, Milan e Juventus sono sulle sue tracce. In questa stagione, Demirovic ha collezionato 17 presenze e 7 gol in Bundesliga.

ACCOMANDO: “SANABRIA HA DEFINITO TUTTO, KOUAMÉ ANCORA NO. POSSIBILE CHIUSURA DOPO FIORENTINA-TORINO”

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