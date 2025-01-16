Accomando: "Sanabria ha definito tutto, Kouamé ancora no. Possibile chiusura dopo Fiorentina-Torino"
Arrivano novità sul possibile scambio tra Fiorentina e Torino. Stando quanto riportato da Orazio Accomando, Antonio Sanabria ha praticamente definito tutto per il suo passaggio in maglia viola, mentre...
Arrivano novità sul possibile scambio tra Fiorentina e Torino. Stando quanto riportato da Orazio Accomando, Antonio Sanabria ha praticamente definito tutto per il suo passaggio in maglia viola, mentre Kouamè ancora no per il suo approdo in granata. Ma la trattativa è a buon punto, tanto che la possibile chiusura potrebbe arrivare dopo la sfida di domenica al Franchi tra Fiorentina e Torino.
TMW, LA FIORENTINA ALZA IL PRESSING SU LUIZ HENRIQUE: BOTAFOGO PRENDE TEMPO. L’ALTERNATIVA È MAN
https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-alza-il-pressing-su-luiz-henrique-botafogo-prende-tempo-lalternativa-e-man/284947/