Accomando: "Sanabria ha definito tutto, Kouamé ancora no. Possibile chiusura dopo Fiorentina-Torino"

Arrivano novità sul possibile scambio tra Fiorentina e Torino. Stando quanto riportato da Orazio Accomando, Antonio Sanabria ha praticamente definito tutto per il suo passaggio in maglia viola, mentre...

A cura di Redazione Labaroviola 16 gennaio 2025 15:00

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