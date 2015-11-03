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Notizie Sanabria Fiorentina

Tuttosport: “Sanabria può essere l’occasione last minute della Fiorentina. Sara il vice Kean?”

03 febbraio 2025 09:30

Ct Paraguay: "Sanabria vuole giocare di più, non è contento del minutaggio. Può lasciare il Torino"

27 gennaio 2025 14:48

Cairo stoppa Sanabria: "Giocatore molto importante per noi, sono convinto che resterà al Toro"

25 gennaio 2025 22:43

Vanoli: "Sanabria è a tutti gli effetti un giocatore del Torino, le chiacchiere le lascio agli altri"

23 gennaio 2025 13:47

Pecci: "La Fiorentina ha qualità, eviterei tutto il disfattismo che ho letto in questi giorni"

19 gennaio 2025 11:26

Corriere dello Sport: “Kouamè affascinato dal Torino. Oggi contatto per chiudere lo scambio con Sanabria”

19 gennaio 2025 10:20

Vanoli: "Pedersen in dubbio, lo valutiamo domattina. Sanabria? Ha caratteristiche importanti"

18 gennaio 2025 14:30

La Stampa, lunedì il summit decisivo tra Fiorentina e Torino per lo scambio Sanabria-Kouamè

18 gennaio 2025 11:30

Tuttosport: “Scambio Sanabria-Kouamè si può chiudere domani. Ipotesi prestito con diritto di riscatto”

18 gennaio 2025 09:38

Cm.com: "Lo scambio Kouame-Sanabria è in via di definizione, ultimi dettagli prima delle firme"

17 gennaio 2025 12:42

Nazione: "Sanabria-Kouamè, lo scambio è ai dettagli! Da limare qualcosa sugli stipendi"

17 gennaio 2025 08:45

Pedullà: "L'Empoli stamattina ci ha riprovato per Kouamé. Resta in piedi il discorso con il Torino"

16 gennaio 2025 16:46

Accomando: "Sanabria ha definito tutto, Kouamé ancora no. Possibile chiusura dopo Fiorentina-Torino"

16 gennaio 2025 15:00

Bianchi: "Kouamé mi piace molto, ha qualità. Con Colpani serve pazienza, farà grandi cose alla Fiorentina"

16 gennaio 2025 13:53

Nazione: “Vice Kean? Sanabria il prescelto. Lui apre ma l’ostacolo è Kouamè, non è convinto”

16 gennaio 2025 08:48

Pedullà: "Anticipazione confermata, prosegue la trattativa di scambio Kouamé-Sanabria"

16 gennaio 2025 00:01

Fiorentina-Torino, altro doppio incrocio: dopo Napoli e Monza, si gioca sia in campo che sul mercato

15 gennaio 2025 13:55

Nazione: “Scambio Kouamè-Sanabria tra Fiorentina e Torino?  Il più titubante è l’ivoriano”

15 gennaio 2025 09:28

Corriere dello Sport: “Scambio Kouamè-Sanabria? Domenica i dialoghi possono continuare”

15 gennaio 2025 08:57

Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"

15 gennaio 2025 00:12

Pedullà: "Lavori in corso per uno scambio Kouame-Sanabria, non ci sono ancora intese definitive"

14 gennaio 2025 11:56

Sanabria amaro: "Bella prestazione, ma non riusciamo a vincere. Facciamo fatica in casa"

21 maggio 2023 17:56

Brutta notizia per il Torino: "Lesione all'adduttore per Sanabria". Salterà la sfida contro la Fiorentina

16 maggio 2023 15:33

Nazione, Sanabria del Torino pista viva. Tra i nomi che anche l'ex Roma Borja Mayoral

24 gennaio 2023 09:41

Nazione, Sanabria-Fiorentina pista viva, i viola non chiudono la porta a questa operazione

23 gennaio 2023 08:44

Tuttosport, Fiorentina su Sanabria ma il Torino fa muro. Ci sono anche Lazio e Verona

14 gennaio 2023 09:48

Repubblica scrive: "La Fiorentina sta corteggiando il centravanti del Torino Sanabria per gennaio"

12 gennaio 2023 12:05

Il Genoa vince 0-3 a Bologna e inguaia la Fiorentina, adesso la serie B è a soli 3 punti. Il racconto della partita

15 febbraio 2020 20:49

Ansa, il Genoa si scatena: presi Sanabria e Sturaro. Per Pjaca la Juventus ha dato l'ok. Adesso il croato...

24 gennaio 2019 16:52

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