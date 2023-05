Brutta notizia per il Torino: “Lesione all’adduttore per Sanabria”. Salterà la sfida contro la Fiorentina

Antonio Sanabria non giocherà contro la Fiorentina, una brutta notizia che arriva dall’infermeria per Ivan Juric che rischia di non avere più il suo bomber per questo finale di campionato. Ecco il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club comunica che Antonio Sanabria è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni”.

