Sabatini consiglia: “Se la Fiorentina vuole vincere la finale di Coppa Italia stasera deve tifare Inter”

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, queste le sue parole:

“Di solito vado a guardare le quote del bookmakers e tutti danno grande favorita la Fiorentina, o i tifosi viola stanno scommettendo tutti i loro risparmi o è la prova che la Fiorentina sia nettamente superiore al Basilea. Questa stagione ha dimostrato che chi va bene in campionato non va bene nelle coppe, fa bene Italiano a far capire che non si può avere tutto. Nico Gonzalez è uno dei giocatori più forti che ha la Fiorentina, tu puoi attaccare bene con dei dribbling o con il gioco manovrato, Nico è un giocatore che sa fare bene entrambe le fasi. Io credo che una Fiorentina di qualità deve puntare su Castrovilli

Nella finale di Coppa Italia la Fiorentina deve aggrapparsi prima di tutto a se stessa, la finale esula dalla classifica, quando giochi una partita di campionato pensi anche al pareggio, in una finale la cose cambiano. La Fiorentina deve tifare per l’Inter stasera, perchè se l’Inter va in finale di Champions inizia un conto alla rovescia per Istanbul e quindi pensa meno alla finale di Coppa Italia, poi attenzione alle nomee, si dice che Inzaghi non perde mai una finale, magari quest’anno le perde entrambe…”

