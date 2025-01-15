Pedullà: "Anticipazione confermata, prosegue la trattativa di scambio Kouamé-Sanabria"

L'esperto di calciomercato conferma l'avanzamento della trattativa di scambio tra la Fiorentina e i granata

Christian Kouame al Torino e Antonio Sanabria alla Fiorentina: va avanti lo scambio a sorpresa che vi abbiamo svelato qualche giorno fa. Un’operazione che interessa entrambi i club: i granata perché avrebbero un nuovo attaccante motivato, i viola perché si assicurerebbero l’agognato vice Kean. Kouame ha altre proposte, ma accetterebbe molto volentieri la soluzione Torino.

Lo riporta alfredopedulla.com

Becali (Ag. Man): “Dennis via da Parma? Per ora solo illazioni, quando ci sarà qualcosa lo annuncerò”

https://www.labaroviola.com/becali-ag-man-dennis-via-da-parma-per-ora-solo-illazioni-quando-ci-sara-qualcosa-lo-annuncero/284857/