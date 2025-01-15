Becali (Ag. Man): "Dennis via da Parma? Per ora solo illazioni, quando ci sarà qualcosa lo annuncerò"

L'agente del romeno del Parma al momento smentisce qualsiasi trattativa per il suo assistito, l'interesse della Fiorentina è però confermato

Giovanni Becali, agente fra gli altri del talento del Parma Dennis Man, ha parlato in patria a Prosport.ro delle sempre più insistenti voci di mercato riguardanti l'attaccante rumeno del club ducale che piace soprattutto alla Fiorentina.

"Non credo a quello che dicono i giornali. È calciomercato e tutti i giornali approfittano di certe invenzioni... Dobbiamo renderci conto che si tratta di calciomercato. Qualcuno può sognare, ma io per ora non so nulla", ha spiegato l'imprenditore rumeno in merito alle voci sull'interesse della Fiorentina per il suo assistito.

Quindi Becali conclude: "Se si tratta di una fake news? Forse lo è, forse non lo è, ma io finché non lo vedo non ci credo, sono come San Tommaso. Quello che leggete voi, lo leggo anche io. Quando ci sarà qualcosa lo annuncerò".

L'idea della Fiorentina, aggiungiamo noi, è quella di arrivare a Man anche grazie all'inserimento nell'operazione di Michael Kayode, esterno destro che dopo l'ottima scorsa stagione non sta trovando spazio con Raffaele Palladino in panchina. Il Parma, in quella posizione, ha ceduto proprio in queste ore Woyo Coulibaly al Leicester. Oltre al Parma, su Kayode ha preso informazioni anche la Roma di Claudio Ranieri: i giallorossi se non dovessero trovare la quadra con l'Ajax per Devyne Rensch potrebbero affondare il colpo proprio sul giocatore viola.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Luca Speciale accusa i giocatori: “A voi non manca Bove, manca di essere come Bove”

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