Notizie Dennis Man Fiorentina

Fiorentina-Parma per l'Europa e per la salvezza: come gioca il prossimo avversario viola in Serie A?
09 aprile 2025 11:59
Mutu su Man: "Sarebbe degno di giocare nella Fiorentina. Ha bisogno di una squadra più forte per esprimere il talento che ha"
24 gennaio 2025 23:30
Corriere dello Sport: “Trovato l’accordo con l’agente di Man. Ballano 5 milioni tra domanda ed offerta”
22 gennaio 2025 08:51
Iachini: "Man ha qualità e margini di crescita, ma per giocare a Firenze serve grande personalità"
21 gennaio 2025 22:44
Nazione: “Fiorentina su Man se salta Henrique. Pronti 12 milioni più bonus per chiudere subito la trattativa”
19 gennaio 2025 10:29
Di Marzio: "Lo Zenit ha in pugno Luiz Enrique, ma lui non ha ancora accettato. La Fiorentina vira su Man"
18 gennaio 2025 23:51
Non solo la Fiorentina su Dennis Man. Sul rumeno del Parma piomba anche il Como di Fabregas
18 gennaio 2025 18:19
Corriere dello Sport: “Il Parma ha rifiutato un’offerta da 12 milioni per Man. Serve un ingaggio top”
16 gennaio 2025 08:38
Becali (Ag. Man): "Dennis via da Parma? Per ora solo illazioni, quando ci sarà qualcosa lo annuncerò"
15 gennaio 2025 23:08
Corriere dello Sport: “Dennis Man alla Fiorentina? L’operazione con il Parma si può fare a 15 milioni”
15 gennaio 2025 10:10
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