Nazione: “Fiorentina su Man se salta Henrique. Pronti 12 milioni più bonus per chiudere subito la trattativa”

Fiorentina pronta a piombare sull'attaccante del Parma

E intanto rimane in attesa la questione Dennis Man. In caso di fallimento dell'operazione per il brasiliano la Fiorentina piomberebbe sull'attaccante del Parma. La richiesta è di 15 milioni, con i viola che avrebbero pronta un'offerta di 12 milioni più bonus per chiudere subito la trattativa. Rimane viva anche la pista che porta a Bryan Cristante della Roma. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kouame-affascinato-dal-torino-oggi-contatto-per-chiudere-lo-scambio-con-sanabria/285279/