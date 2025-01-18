Non solo la Fiorentina su Dennis Man. Sul rumeno del Parma piomba anche il Como di Fabregas

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina spinge su Luis Henrique, tuttavia nel caso non dovesse arrivare il calciatore brasiliano è già pronta un'alternativa che si chiama Dennis Man del Pa...

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina spinge su Luis Henrique, tuttavia nel caso non dovesse arrivare il calciatore brasiliano è già pronta un'alternativa che si chiama Dennis Man del Parma. In queste ultime ore però si è inserito anche il Como di Fabregas nell’ottica di raggiungere la salvezza il prima possibile. La società lariana in queste ore ha chiuso per Delle Alli, che sicuramente porterà esperienza e carattere in mezzo al campo biancoazzurro.

Ma non finisce qui, perchè la società si muove per un attaccante. Il club lombardo si è mosso nelle ultime ore per Ngonge, Yeremay e appunto lo stesso Dennis Man. Non sono comunque gli unici esterni che si seguono. Gli ultimi due sembrano essere i più complicati, dato che nè il Parma nè il Deportivo li vorrebbero cedere, mentre il Como li vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. In questi ultimi giorni di calciomercato si scoprirà gli ultimi movimenti e il reale interesse delle contendenti.

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