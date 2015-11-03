Notizie Fabregas Fiorentina

Il Como di Fabregas vince a Verona 1-0 e conquista uno storico ritorno in Europa dopo 45 anni
10 maggio 2026 14:39
Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”
03 maggio 2026 23:47
"Grosso un predestinato, è un allenatore moderno che sa leggere le partite, somiglia a Fabregas"
30 aprile 2026 22:15
Bordata di Fabregas ad Allegri: “Chi tifo in Milan-Juventus? Io tifo il calcio stasera”
26 aprile 2026 18:54
Gasperini risponde a Fabregas e attacca: "Non stimo i loro comportamenti in campo e in panchina"
16 marzo 2026 12:24
Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”
15 marzo 2026 22:07
Fabregas: “Abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina in campionato. Troppe partite in pochi giorni”
06 marzo 2026 15:11
Allegri furibondo contro Fabregas, lite e urla: "Sei un cogli*ne, hai iniziato ora ad allenare"
19 febbraio 2026 00:04
Cecchi: “Alla fine ha avuto ragione Vanoli. Ieri piccola grande rivincita, incartato Fabregas”
15 febbraio 2026 09:59
Fabregas: "La Fiorentina ha fatto una bellissima partita, hanno giocatori forti come Parisi"
14 febbraio 2026 18:11
Fabregas: "Con la Fiorentina la gara più importante dell'anno. È una grande squadra ma vogliamo vincere"
13 febbraio 2026 15:46
Fabregas avvisa i suoi: "La Fiorentina è una squadra forte, hanno avuto anche 2 giorni di riposo in più"
11 febbraio 2026 11:49
Fabregas: "Non esultiamo troppo oggi, niente euforia: sabato giochiamo con la Fiorentina"
11 febbraio 2026 00:18
Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori
10 febbraio 2026 23:21
Fàbregas: "Non abbiamo iniziato bene per niente, la Fiorentina ha trovato delle buone giocate e la profondità"
27 gennaio 2026 23:54
Fabregas: "Nessuno poteva immaginare la Fiorentina ultima in classifica, ma tutto può succedere"
07 novembre 2025 16:31
Fabregas attacca Tudor, scintille post match: "La Juve deve sempre vincere, non ha capito come funziona"
19 ottobre 2025 17:42
Fabregas risponde a Tudor: "Loro sono la Juventus e non deve trovare alibi perché siamo realtà diverse"
19 ottobre 2025 17:00
Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi
04 ottobre 2025 22:51
Dazn mette in imbarazzo Pioli, mostra le immagini: "Fabregas ascoltato da tutti, alla Fiorentina tutti per conto loro"
27 settembre 2025 11:00
Pioli: "Come mai Fabregas sapeva la mia formazione? Non lo so, è sempre così. Anche al Milan accadeva"
26 settembre 2025 15:18
Fabregas: "A Firenze abbiamo dominato, se avessimo pareggiato sarei uscito arrabbiatissimo"
26 settembre 2025 14:35
Fabregas non dimentica: "Vincere contro la Fiorentina ci ha reso più forti, siamo carichi"
23 settembre 2025 20:46
Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"
22 settembre 2025 21:58
Botta e risposta tra Pioli e Fabregas sugli italiani: "Kean vale 50 milioni, Fagioli viene dalla Juventus.."
20 settembre 2025 14:10
Biasin critica Pioli: "La Fiorentina non ha ancora un'identità, mi aspettavo molto di più sin dall'inizio"
19 settembre 2025 22:35
Fabregas avvisa i suoi: “Fiorentina tra le 6-7 più forti in Italia. Non voglio che Kean tocchi palla”
19 settembre 2025 16:07
Prima sfida tra Pioli e Fabregas: la Fiorentina deve evitare le melme di laguna e cominciare a correre
19 settembre 2025 12:38
Il Genoa riacciuffa il Como nel recupero. Espulso Ramon che salterà la partita contro la Fiorentina
16 settembre 2025 12:06
Fabregas chiude la porta all'Inter: "Credo molto nel progetto del Como. Sono molto felice qui"
04 giugno 2025 15:32
Fabregas si allontana dall'Inter? Il Presidente del Como: "Il nostro percorso è lungo, non lascerà il club"
04 giugno 2025 14:35
TMW rivela: "De Rossi è il candidato numero 1 per sostituire Fabregas a Como in caso di partenza"
03 giugno 2025 12:14
Fabregas: "Ikonè a Como è tornato al suo livello. A Firenze non sentiva l'amore della gente"
17 maggio 2025 15:34
Ikonè titolare contro il Lecce e altra prestazione importante. Giocatore rinato sotto la guida di Fabregas?
19 aprile 2025 17:45
Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”
03 aprile 2025 22:05
Fabregas torna ancora sulla vittoria contro la Fiorentina: "È stata molto positiva, si può sempre imparare"
26 marzo 2025 14:15
Fabregas: "Credo in Ikoné, l'ho affrontato ed è fortissimo. Deve credere di fare differenza in area"
14 marzo 2025 18:30
Agente Ikonè dà una frecciata a Palladino: "Ha scelto il Como perchè ha un allenatore come Fabregas"
11 marzo 2025 12:01
Ikoné punzecchia Palladino: "Alla Fiorentina si giocava, ma qui a Como si gioca ancora di più"
08 marzo 2025 22:23
Fabregas: "A Firenze siamo stati perfetti, è stata una partita che ci ha dato tante certezze su di noi"
22 febbraio 2025 22:54
Sentite Viviano: "Cambierei subito Palladino con Fabregas. Calcio dalla Fiorentina non ha futuro"
20 febbraio 2025 14:40
Fabregas: "Nei primi 20 minuti Zaniolo ci ha messo in difficoltà. Grande prestazione, siamo felici"
16 febbraio 2025 15:22
Fabregas: "Non c'è tanto da studiare della Fiorentina, hanno cambiato tanto. Si sono rinforzati"
16 febbraio 2025 12:15
Fabregas su Ikoné: "Credo in lui. Qui ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina, deve fare la differenza"
15 febbraio 2025 12:20
Fabregas: "Adesso la Fiorentina si difende di più anche se ha una squadra più forte. Ikonè è forte"
14 febbraio 2025 19:23
Fiorentina, occhio al Como: Fabregas fa calcio, ma ha la quarta peggior difesa in Serie A
14 febbraio 2025 12:46
Como, Suwarso: "Ambizione mondiale e crescita per trattenere Paz. Atalanta e Napoli i modelli"
13 febbraio 2025 22:43
Fabregas furioso, non ci sta: "Non c'è interpretazione, è rigore per noi. Al contrario lo davano alla Juve"
07 febbraio 2025 23:28
Fabregas attacca Gasperini: "Lui parla troppo all'arbitro, meritiamo più rispetto"
25 gennaio 2025 19:10
Non solo la Fiorentina su Dennis Man. Sul rumeno del Parma piomba anche il Como di Fabregas
18 gennaio 2025 18:19
Fabregas allontana Matic dal Como: "Ci ho parlato, acquisto difficile." Il giocatore piace alla Fiorentina
11 gennaio 2025 13:37
Fabregas: "De Gea ha fatto una parata che non si vede da nessuna parte. Secondo tempo dominato"
24 novembre 2024 18:53
Fabregas: "Per la Fiorentina avrò solo 15 giocatori disponibili, Strefezza non sarà a disposizione"
22 novembre 2024 13:34
Palladino e Fabregas, faccia a faccia tra i due predestinati. Idee diverse di calcio, percorsi simili
22 novembre 2024 09:51
Nico Paz poteva essere della Fiorentina, la società viola ci aveva provato ma lui ha preferito Fabregas
20 ottobre 2024 12:29
Il Como batte l'Atalanta a Bergamo, i nerazzurri restano a sei punti con la Fiorentina
24 settembre 2024 23:05
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