Fabregas: "Credo in Ikoné, l'ho affrontato ed è fortissimo. Deve credere di fare differenza in area"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche dell'ex attaccante viola Jonathan Ikoné: "Ci credo tantissimo, I'ho affron...

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche dell'ex attaccante viola Jonathan Ikoné: "Ci credo tantissimo, I'ho affrontato e mi sembrava fortissimo. Però ora capisco perché non ha più quella continuità. Deve dare di più difensivamente, con il Venezia poteva fare tre gol. Lui deve sentire di poter fare la differenza nell'area. Vediamo se giocherà, Strefezza sta facendo un lavoro spettacolare. Ma sono giocatori diversi".