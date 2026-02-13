Fabregas: "Con la Fiorentina la gara più importante dell'anno. È una grande squadra ma vogliamo vincere"

Le dichiarazioni dell'allenatore del Como, Cesc Fabregas, in vista della gara di domani contro la Fiorentina

Cesc Fabregas ha analizzato, in conferenza stampa, la gara di domani contro la Fiorentina: "La Fiorentina è una grande squadra. Ha una società molto importante, la conoscete più di me. Da spagnolo so che la Fiorentina è storica, lo è sempre stata. Capisco sia una sorpresa vederla là in classifica. Ma 9-10 titolari hanno fatto un campionato bellissimo la scorsa stagione. Poi la linea tra vincere e perdere è sottile, la società ha investito tantissimo. Non ho avuto la fortuna di andare al Viola Park ma me ne hanno parlato benissimo. Hanno fatto acquisti importanti. Domani andremo con la mentalità di vincere la partita, così come loro".

Aggiunge: "Domani la partita più importante della stagione. Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra per una parte dell'allenamento. Diao per la partita con il Lecce o la partita di Coppa Italia potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta. Così come Goldaniga"

Conclude: "La Fiorentina ha una grande squadra, grande allenatore, oggi abbiamo preparato bene la partita, siamo convinti di quello che vogliamo fare".