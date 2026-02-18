19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:12

Allegri furibondo contro Fabregas, lite e urla: "Sei un cogli*ne, hai iniziato ora ad allenare"

Allegri furibondo contro Fabregas, lite e urla: “Sei un cogli*ne, hai iniziato ora ad allenare”

19 Febbraio

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 00:04

Durissimo scontro tra Allegri e Fabregas alla fine di Milan Como, col tecnico toscano che insulta pesantemente il collega spagnolo.

Milan Como è stata una partita ad altissima tensione anche nel post gara con una furibonda lite tra Allegri e Fabregas. Tra i due allenatori sono volate offese e parolacce. Il motivo che avrebbe portato il tecnico toscano ad urlare contro Fabregas: “Sei un bambino, un coglione, hai iniziato ora ad allenare” sarebbe dovuto al gesto che lo spagnolo avrebbe indirizzato all’arbitro per sollecitare l’espulsione di Saelemaekers. I due litiganti sono stati allontanati dai membri dello staff delle due squadre.

