Fabregas allontana Matic dal Como: "Ci ho parlato, acquisto difficile." Il giocatore piace alla Fiorentina

L'allenatore del Como Fabregas si è espresso sul possibile acquisto di Nemanja Matic, monitorato anche dalla Fiorentina

L’allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1 a 1 contro la Lazio all’Olimpico, parlando anche di Nemanja Matic, obiettivo dei lariani e apprezzato anche dalla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Ho parlato con Matic, è mio amico. Per il momento solo una chiacchierata, è difficile fare questo tipo di acquisti. Vediamo come va il mercato, pensiamo alla squadra che dà tutto. Sono molto soddisfatto e vado fino alla fine con loro.”

Ragionamento che sembra un po’ allontanare l’esperto centrocampista del Lione dal Como. Possibile inserimento della Fiorentina? Vedremo, intanto ieri vi abbiamo riportato la notizia di un interessamento dei viola, svelato da Sky Sport DE.

INTERESSAMENTO PER MATIC

https://www.labaroviola.com/dalla-germania-la-fiorentina-monitora-la-situazione-di-matic-ci-sono-anche-como-napoli-e-ipswich/284196/