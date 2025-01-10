Dalla Germania: la Fiorentina monitora la situazione di Matic. Ci sono anche Como, Napoli e Ipswich

La Fiorentina abbraccerà Micheal Folorunsho in serata, ma continua a monitorare dei profili per il centrocampo. Stando quanto riportato da Florian Plettenberg per Sky Sport DE, il club viola sta monit...

La Fiorentina abbraccerà Micheal Folorunsho in serata, ma continua a monitorare dei profili per il centrocampo. Stando quanto riportato da Florian Plettenberg per Sky Sport DE, il club viola sta monitorando Nemanja Matic, insieme a Como e Napoli. Ma non solo. Anche l'Ipswich Town ha esplorato la pista per arrivare al centrocampista serbo di proprietà dell'Olympique Lione.

PEDULLÀ: “VIA KOUAMÉ E IKONÉ PER RILANCIARE SU LUIZ HENRIQUE. KAYODE? POLE BRENTFORD, MAI CHIESTO DAL PARMA”

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