Pedullà: "Via Kouamé e Ikoné per rilanciare su Luiz Henrique. Kayode? Pole Brentford, mai chiesto dal Parma"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

CORSIA MANCINA "Parisi è in stand-by, Biraghi non ha ancora trovato una soluzione. La gerarchia di uscita, oggi, è Biraghi-Parisi. Il Como è sempre interessato a Parisi. Loro possono fare la guerra dal punto di vista economico, ma ora è da tenere in stand-by".

IKONÉ "La storia del Bologna è vera, così come quella del Como. Ma le formule non sono soddisfacenti. La Fiorentina vuole fare cassa con Kouamé e Ikoné. Il Como se vuole, può fare sempre delle operazioni ma, per ora, non sono andati oltre il prestito con diritto di riscatto. Non so se avrà degli estimatori all'estero. La Fiorentina, ad oggi, è rigida sulla formula perché se avesse voluto, li avrebbe già piazzati entrambi ma alle condizioni degli altri. Non si può sempre regalare, giusto tenere anche la posizione".

LUIZ HENRIQUE "Non bastano 20 milioni. Quanto prendi da Kouamé e Ikoné? Devi fare due operazioni in uscita per aumentare l'offerta fino a quando hai la possibilità di marcare la pista. Dobbiamo tenere d'occhio la tempistica, ma devi anche tenere in considerazione la tua disponibilità. Poi, magari, Commisso decide di fare l'investimento e lo chiude in poche ore. Ma a oggi siamo così: è un grande obiettivo, piace molto, sarebbe una soluzione che ti consentirebbe di coprire sia il ruolo di esterno offensivo che da vice=Kean".

SOULÉ "È un'operazione che è costata circa 30 milioni, non gioca e non so quando giocherà. Con Ranieri hanno altre soluzioni, hanno una quadratura. Dovresti andare a prelevare una parte di quell'operazione che per me è stata eccessiva. Io mi impegnerei per Luiz Henrique, fino a quando sono in tempo. De Rossi lo ha voluto e non c'è più, Juric lo ha bollato come trequartista e Ranieri ha trovato un'altra quadratura con Dybala-Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Per quei soldi, farei altre scelte".

FAZZINI "C'è la Lazio all'interno di una guerra punica, dialettica, tra Corsi e Lotito. Il ragazzo ha deciso, quando ho parlato di Fiorentina era un obiettivo concreto fino a quando non è arrivato l'affondo per Folorunsho sulla base di 8+1+1, cioè un milione di prestito oneroso, 8 per il riscatto più uno di bonus. Tutto parte da Quarta, hai spinto per quella cifra, l'hai presa e l'hai reinvestita su Folorunsho. La Fiorentina non è andata oltre il gradimento per Fazzini".

KAYODE "Fiorentina e Parma non hanno mai parlato, per ora. Se parleranno non lo so, il Parma fin qui non lo ha mai chiesto. Si parla tanto di Coulibaly, forse perché è anche in scadenza. Passi sono arrivati dalla Premier".

CHIESA "Le parole dell'agente sono attuali. Ma quattro giorni fa Kvara era più dentro che fuori, ma adesso è più fuori. Kvara va via da Napoli? Mi stupirei se non andasse. E Chiesa può essere una soluzione, ma oggi non è una trattativa".

PABLO MARÍ "Sono parole giuste, di circostanza. Tra due giorni giochi contro il Monza, dopo le parole di Bocchetti e la lettera di Galliani. Probabilmente l'agente di Pablo Marí non lo ha ancora sentito. Quello che posso dire è che tra Fiorentina e Monza c'è un accordo per due anni di contratto. È normale che si tenga questo atteggiamento, tra due giorni si gioca la partita".

VICE KEAN "Prendere un attaccante forte in prestito è difficile, guarda cosa sta accadendo per la Juve con Kolo Muani, Zirkzee".

BIRAGHI "Come mai non è ancora uscito? Non credo ci siano grandi pretese da parte della Fiorentina, se fosse possibile farebbe uno scambio. Sulla carta potrebbe essere il Napoli, ma c'è ancora Parisi, Spinazzola ci pensa, sta facendo un altro ruolo e Kvaratskhelia va via. Lykogiannis è ancora a Bologna, Italiano lo vuole in prestito. Quando un allenatore dice quello che ha detto Palladino su Biraghi, non li fa un piacere. Oggi si è fatto male Bisseck, magari l'Inter ci potrebbe tornare se ha problemi in difesa. È un'idea mia, nessuna trattativa per ora. Magari il Napoli non aspetta Danilo oppure Lykogiannis risolve con il Bologna. Sono valutazioni. Ma, a oggi, per Biraghi è fermo".

FERRARI: “ABBIAMO TANTI OTTIMI DIFENSORI E PER PABLO MARÌ NON C’È NULLA, FRENDRUP È IMPOSSIBILE”

https://www.labaroviola.com/ferrari-abbiamo-tanti-ottimi-difensori-e-per-pablo-mari-non-ce-nulla-frendrup-e-impossibile/284151/