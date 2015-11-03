Notizie Matic Fiorentina

Matic vs Onana: "Loro superiori? L'avesse detto De Gea capirei, ma lui il peggior portiere dello United"
09 aprile 2025 17:17
Corriere Fiorentino: “Frendrup? Costa 30 milioni, troppo. Matic? Concorrenza Como e ingaggio elevato”
13 gennaio 2025 09:22
Fabregas allontana Matic dal Como: "Ci ho parlato, acquisto difficile." Il giocatore piace alla Fiorentina
11 gennaio 2025 13:37
Dalla Germania: la Fiorentina monitora la situazione di Matic. Ci sono anche Como, Napoli e Ipswich
10 gennaio 2025 15:20
Nazione: “Matic e Folorunsho sul taccuino di Pradè: l’obiettivo è quello di sostituire Bove”
18 dicembre 2024 10:00
Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"
16 dicembre 2024 23:46
Di Marzio: "Oltre al Napoli, anche la Fiorentina è interessata a Matic del Lione"
16 dicembre 2024 14:47
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina punta su Matic per la mediana, ma Conte lo vuole a Napoli"
14 dicembre 2024 22:33
All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"
25 ottobre 2023 18:50
Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti
26 maggio 2023 19:01
I ladri prendono di mira Camara: rubata la seconda auto in un mese. E Matic rimane senza volante
13 novembre 2022 12:47
Cassano smaschera Mourinho: "Vuole Matic alla Roma, sapete chi è il procuratore? Il solito Mendes"
05 giugno 2022 12:39
Di Marzio: "Thiago Silva aveva accettato la Fiorentina, poi Commisso ha tentennato"
10 dicembre 2020 18:31
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