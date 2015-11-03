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Notizie Matic Fiorentina

Matic vs Onana: "Loro superiori? L'avesse detto De Gea capirei, ma lui il peggior portiere dello United"

09 aprile 2025 17:17

Corriere Fiorentino: “Frendrup? Costa 30 milioni, troppo. Matic? Concorrenza Como e ingaggio elevato”

13 gennaio 2025 09:22

Fabregas allontana Matic dal Como: "Ci ho parlato, acquisto difficile." Il giocatore piace alla Fiorentina

11 gennaio 2025 13:37

Dalla Germania: la Fiorentina monitora la situazione di Matic. Ci sono anche Como, Napoli e Ipswich

10 gennaio 2025 15:20

Nazione: “Matic e Folorunsho sul taccuino di Pradè: l’obiettivo è quello di sostituire Bove”

18 dicembre 2024 10:00

Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"

16 dicembre 2024 23:46

Di Marzio: "Oltre al Napoli, anche la Fiorentina è interessata a Matic del Lione"

16 dicembre 2024 14:47

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina punta su Matic per la mediana, ma Conte lo vuole a Napoli"

14 dicembre 2024 22:33

All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"

25 ottobre 2023 18:50

Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti

26 maggio 2023 19:01

I ladri prendono di mira Camara: rubata la seconda auto in un mese. E Matic rimane senza volante

13 novembre 2022 12:47

Cassano smaschera Mourinho: "Vuole Matic alla Roma, sapete chi è il procuratore? Il solito Mendes"

05 giugno 2022 12:39

Di Marzio: "Thiago Silva aveva accettato la Fiorentina, poi Commisso ha tentennato"

10 dicembre 2020 18:31

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