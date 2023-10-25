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All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"

Il tecnico del Cukaricki, Igor Matic, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della sfida di Conference

A cura di Flavio Ognissanti
25 ottobre 2023 18:50
All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic" -
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All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"

Igor Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole dal Franchi:

"La Fiorentina ha buonissimi giocatori e un ottimo allenatore, sono indubbiamente bravi ma anche noi dobbiamo avere rispetto di noi stessi e fare una grande partita. Ho qualche dubbio di formazione perchè abbiamo una partita anche domenica, sono tutti giocatori pronti quelli che sono venuti a Firenze e per questo devo ancora scegliere.

Abbiamo portato con noi anche un ragazzo di 16 anni e spero non ci sia troppa pressione su di lui. Noi non dobbiamo avere paura della Fiorentina, io non ho paura di nessuno. Dobbiamo avere determinazione e aggressione. Ho giocato 20 anni fa la finale contro l'Italia di Bonera, De Rossi, Paolo Cannavaro, Boriello, Amelia, Gilardino che era capocannoniere.

Un grande onore che i nostri giocatori sono venuti alla Fiorentina, sono stati ambasciatori del nostro paese. Giocatori come Milenkovic, Vlahovic e Ljajic sono stati per noi un grande orgoglio perchè hanno giocatori i loro anni migliori in viola. Milenkovic adesso qui è molto importante. Nonostante questo però, noi dobbiamo dare il massimo"

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