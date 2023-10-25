All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"

Il tecnico del Cukaricki, Igor Matic, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della sfida di Conference

Igor Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole dal Franchi:

"La Fiorentina ha buonissimi giocatori e un ottimo allenatore, sono indubbiamente bravi ma anche noi dobbiamo avere rispetto di noi stessi e fare una grande partita. Ho qualche dubbio di formazione perchè abbiamo una partita anche domenica, sono tutti giocatori pronti quelli che sono venuti a Firenze e per questo devo ancora scegliere.

Abbiamo portato con noi anche un ragazzo di 16 anni e spero non ci sia troppa pressione su di lui. Noi non dobbiamo avere paura della Fiorentina, io non ho paura di nessuno. Dobbiamo avere determinazione e aggressione. Ho giocato 20 anni fa la finale contro l'Italia di Bonera, De Rossi, Paolo Cannavaro, Boriello, Amelia, Gilardino che era capocannoniere.

Un grande onore che i nostri giocatori sono venuti alla Fiorentina, sono stati ambasciatori del nostro paese. Giocatori come Milenkovic, Vlahovic e Ljajic sono stati per noi un grande orgoglio perchè hanno giocatori i loro anni migliori in viola. Milenkovic adesso qui è molto importante. Nonostante questo però, noi dobbiamo dare il massimo"

LE PAROLE DI KAYODE PER CELEBRARE IL RINNOVO DI CONTRATTO

https://www.labaroviola.com/kayode-dopo-il-rinnovo-non-mi-aspettavo-tutto-questo-e-solo-linizio-non-si-e-fatto-ancora-niente/228152/