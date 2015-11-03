Labaro Viola

Notizie Cukaricki Fiorentina

La polizia serba ha arrestato il tifoso del Cukaricki che ha gridato l'offesa razzista verso Ndiaye

10 novembre 2023 12:41

Corriere dello Sport bacchetta la Fiorentina: “Stendiamo un velo pietoso. Nzola rigore da brividi” 

10 novembre 2023 08:53

Corriere Fiorentino: “Nzola, che delusione ancora! Per fortuna che la Fiorentina doveva rialzarsi”

10 novembre 2023 08:50

Gazzetta: “Fiorentina di corto muso, fa sembrare il Cukaricki una vera squadra. Difesa bicchiere mezzo pieno” 

10 novembre 2023 08:49

Gazzetta: “Un altro passo indietro della Fiorentina. Il Cukaricki passa al 3-5-2 e riesce a bloccare i viola”

10 novembre 2023 08:47

Nazione: “Vince la noia, notte da sbadigli. La Fiorentina però non si lamenta”

10 novembre 2023 08:44

Biraghi: "Come contro la Juventus, se abbiamo il pallino del gioco è normale concedere occasioni"

09 novembre 2023 23:35

Italiano: "Mi è piaciuto come Nzola si è procurato il rigore ma certe partite vanno chiuse"

09 novembre 2023 21:20

Dal bar del Viola Park l'esultanza per il gol di Nzola, ecco come hanno vissuto il gol della Fiorentina

09 novembre 2023 20:58

Nzola decisivo dagli 11 metri, la Fiorentina vince 1-0 contro il Cukaricki. Brutto secondo tempo

09 novembre 2023 20:41

PAGELLE FIORENTINA: NZOLA SI PROCURA IL RIGORE, MURO MILENKOVIC. SOTTIL E IKONÈ, NON CI SIAMO

09 novembre 2023 20:40

I tifosi del Cukaricki gridano insulti razzisti verso un loro stesso giocatore, arbitro minaccia sospensione

09 novembre 2023 19:18

FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA DAVANTI, PIEROZZI TERZINO DESTRO, SOTTIL ESTERNO

09 novembre 2023 17:38

Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Beltran non ce la fa, out anche Kayode. Presente Pierozzi

08 novembre 2023 14:10

Dal Viola Park: Beltran assente dopo il colpo all'anca così come Kayode. Pierozzi lavora in gruppo

08 novembre 2023 10:27

Repubblica, troppa Fiorentina per il Cukaricki, finalmente ecco Beltran. Contro la Lazio sarà titolare?

27 ottobre 2023 09:15

Tadic: "La Fiorentina è un livello troppo più alto, sono fenomenali. Fatto gol ai primi 2 tiri in porta"

26 ottobre 2023 23:27

La Fiorentina schianta il Cukaricki, finisce 6-0 al Franchi. Doppietta per Beltran, il Vichingo si è sbloccato

26 ottobre 2023 22:54

FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, TORNA BARAK. MAXIME IN REGIA, RANIERI DIETRO

26 ottobre 2023 19:48

Probabile formazione: Christensen in porta, Milenkovic fuori. Lopez al centro, Beltran dal 1’

26 ottobre 2023 09:13

Corriere Fiorentino, Italiano fa i conti con l’umoralità fiorentina. Ma oggi turnover massiccio 

26 ottobre 2023 09:05

All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"

25 ottobre 2023 18:50

Docic: “Se resisteremo i primi 30’ poi sarà più facile gestire la gara. Milenkovic uno dei migliori difensori serbi”

25 ottobre 2023 09:16

TMW, la Fiorentina tratta con il Cukaricki per prendere Zaknic, difensore centrale classe 2004

08 agosto 2022 12:57

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