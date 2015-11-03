Notizie Cukaricki Fiorentina

La polizia serba ha arrestato il tifoso del Cukaricki che ha gridato l'offesa razzista verso Ndiaye
10 novembre 2023 12:41
Corriere dello Sport bacchetta la Fiorentina: “Stendiamo un velo pietoso. Nzola rigore da brividi”
10 novembre 2023 08:53
Corriere Fiorentino: “Nzola, che delusione ancora! Per fortuna che la Fiorentina doveva rialzarsi”
10 novembre 2023 08:50
Gazzetta: “Fiorentina di corto muso, fa sembrare il Cukaricki una vera squadra. Difesa bicchiere mezzo pieno”
10 novembre 2023 08:49
Gazzetta: “Un altro passo indietro della Fiorentina. Il Cukaricki passa al 3-5-2 e riesce a bloccare i viola”
10 novembre 2023 08:47
Nazione: “Vince la noia, notte da sbadigli. La Fiorentina però non si lamenta”
10 novembre 2023 08:44
Biraghi: "Come contro la Juventus, se abbiamo il pallino del gioco è normale concedere occasioni"
09 novembre 2023 23:35
Italiano: "Mi è piaciuto come Nzola si è procurato il rigore ma certe partite vanno chiuse"
09 novembre 2023 21:20
Dal bar del Viola Park l'esultanza per il gol di Nzola, ecco come hanno vissuto il gol della Fiorentina
09 novembre 2023 20:58
Nzola decisivo dagli 11 metri, la Fiorentina vince 1-0 contro il Cukaricki. Brutto secondo tempo
09 novembre 2023 20:41
PAGELLE FIORENTINA: NZOLA SI PROCURA IL RIGORE, MURO MILENKOVIC. SOTTIL E IKONÈ, NON CI SIAMO
09 novembre 2023 20:40
I tifosi del Cukaricki gridano insulti razzisti verso un loro stesso giocatore, arbitro minaccia sospensione
09 novembre 2023 19:18
FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA DAVANTI, PIEROZZI TERZINO DESTRO, SOTTIL ESTERNO
09 novembre 2023 17:38
Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Beltran non ce la fa, out anche Kayode. Presente Pierozzi
08 novembre 2023 14:10
Dal Viola Park: Beltran assente dopo il colpo all'anca così come Kayode. Pierozzi lavora in gruppo
08 novembre 2023 10:27
Repubblica, troppa Fiorentina per il Cukaricki, finalmente ecco Beltran. Contro la Lazio sarà titolare?
27 ottobre 2023 09:15
Tadic: "La Fiorentina è un livello troppo più alto, sono fenomenali. Fatto gol ai primi 2 tiri in porta"
26 ottobre 2023 23:27
La Fiorentina schianta il Cukaricki, finisce 6-0 al Franchi. Doppietta per Beltran, il Vichingo si è sbloccato
26 ottobre 2023 22:54
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN TITOLARE, TORNA BARAK. MAXIME IN REGIA, RANIERI DIETRO
26 ottobre 2023 19:48
Probabile formazione: Christensen in porta, Milenkovic fuori. Lopez al centro, Beltran dal 1’
26 ottobre 2023 09:13
Corriere Fiorentino, Italiano fa i conti con l’umoralità fiorentina. Ma oggi turnover massiccio
26 ottobre 2023 09:05
All. Cukaricki: "Un grande orgoglio per noi che nella Fiorentina hanno giocato Vlahovic e Milenkovic"
25 ottobre 2023 18:50
Docic: “Se resisteremo i primi 30’ poi sarà più facile gestire la gara. Milenkovic uno dei migliori difensori serbi”
25 ottobre 2023 09:16
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