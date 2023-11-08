Dal Viola Park: Beltran assente dopo il colpo all'anca così come Kayode. Pierozzi lavora in gruppo
Le ultime dal Viola Park alla vigilia di Cukaricki-Fiorentina
Stamani la Fiorentina agli ordini di Vincenzo Italiano si è allenata al Viola Park prima della partenza per la Serbia. Domani alle ore 18:45 la squadra viola affronterà a Leskovac il Cukaricki, match valido per il girone di Conference League. Alla rifinitura assente Lucas Beltran dopo la botta all'anca che l'ha costretto al cambio al 45' di Fiorentina-Juve. Pierozzi si allena in gruppo, Kayode ancora assente.
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