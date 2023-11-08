Labaro Viola

Dal Viola Park: Beltran assente dopo il colpo all'anca così come Kayode. Pierozzi lavora in gruppo

Le ultime dal Viola Park alla vigilia di Cukaricki-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2023 10:27
Dal Viola Park: Beltran assente dopo il colpo all'anca così come Kayode. Pierozzi lavora in gruppo - Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com
Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Viola Park
Cukaricki
Condividi

Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com

Stamani la Fiorentina agli ordini di Vincenzo Italiano si è allenata al Viola Park prima della partenza per la Serbia. Domani alle ore 18:45 la squadra viola affronterà a Leskovac il Cukaricki, match valido per il girone di Conference League. Alla rifinitura assente Lucas Beltran dopo la botta all'anca che l'ha costretto al cambio al 45' di Fiorentina-Juve. Pierozzi si allena in gruppo, Kayode ancora assente.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA-JUVENTUS È STATA LA PARTITA PIÙ VISTA DELLA SERIE A. RECORD DI ASCOLTI PER DAZN NELLA GIORNATA

https://www.labaroviola.com/fiorentina-juventus-e-stata-la-partita-piu-vista-della-serie-a-record-di-ascolti-per-dazn-nella-giornata/229470/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok