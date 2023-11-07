Fiorentina-Juventus è stata la partita più vista della serie A. Record di ascolti per Dazn nella giornata
DAZN mette il turbo e nell’undicesima giornata del campionato di Serie A fa registrare il record stagionale di ascolti. La piattaforma di sport in streaming continua a fare segnare risultati in cresce...
DAZN mette il turbo e nell’undicesima giornata del campionato di Serie A fa registrare il record stagionale di ascolti. La piattaforma di sport in streaming continua a fare segnare risultati in crescendo, e nell’ultimo turno ha raggiunto quasi quota 6,7 milioni di spettatori. Si tratta del dato più alto finora durante la stagione 2023/24.
L’incontro più seguito è stato il posticipo della domenica sera tra Fiorentina e Juventus, che ha raccolto oltre 1,5 milioni di telespettatori. Al secondo posto l’incontro tra Atalanta e Inter, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni di telespettatori sabato alle ore 18.00. Sul podio anche i quasi 850mila spettatori che hanno seguito il successo della Roma sul Lecce.
Complessivamente, sono stati poco meno di 6,7 milioni gli spettatori collegati per seguire le partite. Nessun dato per quanto riguarda Zona DAZN, dal momento in cui non si sono giocate sfide in contemporanea. Di seguito, tutte le partite in ordine di giorno e orario e i relativi spettatori:
Bologna-Lazio – 422.539 spettatori
Salernitana-Napoli – 795.594 spettatori
Atalanta-Inter – 1.226.499 spettatori
Milan-Udinese – 729.307 spettatori
Verona-Monza – 172.597 spettatori
Cagliari-Genoa – 395.469 spettatori
Roma-Lecce – 848.054 spettatori
Fiorentina-Juventus – 1.582.909 spettatori
Frosinone-Empoli – 216.019 spettatori
Torino-Sassuolo – 310.451 spettatori
TOTALE – 6.699.438 spettatori
LE PAROLE DI RUGANI DOPO FIORENTINA-JUVENTUS
https://www.labaroviola.com/rugani-esulta-il-mio-salvataggio-contro-la-fiorentina-fondamentale-me-ne-sono-accorto-subito/229453/