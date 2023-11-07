Fiorentina-Juventus è stata la partita più vista della serie A. Record di ascolti per Dazn nella giornata

DAZN mette il turbo e nell’undicesima giornata del campionato di Serie A fa registrare il record stagionale di ascolti. La piattaforma di sport in streaming continua a fare segnare risultati in cresce...

DAZN mette il turbo e nell’undicesima giornata del campionato di Serie A fa registrare il record stagionale di ascolti. La piattaforma di sport in streaming continua a fare segnare risultati in crescendo, e nell’ultimo turno ha raggiunto quasi quota 6,7 milioni di spettatori. Si tratta del dato più alto finora durante la stagione 2023/24.

L’incontro più seguito è stato il posticipo della domenica sera tra Fiorentina e Juventus, che ha raccolto oltre 1,5 milioni di telespettatori. Al secondo posto l’incontro tra Atalanta e Inter, che ha ottenuto oltre 1,2 milioni di telespettatori sabato alle ore 18.00. Sul podio anche i quasi 850mila spettatori che hanno seguito il successo della Roma sul Lecce.

Complessivamente, sono stati poco meno di 6,7 milioni gli spettatori collegati per seguire le partite. Nessun dato per quanto riguarda Zona DAZN, dal momento in cui non si sono giocate sfide in contemporanea. Di seguito, tutte le partite in ordine di giorno e orario e i relativi spettatori:

Bologna-Lazio – 422.539 spettatori

Salernitana-Napoli – 795.594 spettatori

Atalanta-Inter – 1.226.499 spettatori

Milan-Udinese – 729.307 spettatori

Verona-Monza – 172.597 spettatori

Cagliari-Genoa – 395.469 spettatori

Roma-Lecce – 848.054 spettatori

Fiorentina-Juventus – 1.582.909 spettatori

Frosinone-Empoli – 216.019 spettatori

Torino-Sassuolo – 310.451 spettatori

TOTALE – 6.699.438 spettatori

LE PAROLE DI RUGANI DOPO FIORENTINA-JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/rugani-esulta-il-mio-salvataggio-contro-la-fiorentina-fondamentale-me-ne-sono-accorto-subito/229453/