Repubblica, troppa Fiorentina per il Cukaricki, finalmente ecco Beltran. Contro la Lazio sarà titolare?

Troppo più forte questa Fiorentina per il Cukaricki. La pratica viene chiusa in un tempo, merito anche di un approccio di livello da parte della squadra di Vincenzo Italiano che ha mostrato carattere e mentalità senza snobbare l’appuntamento europeo e prendendo sul serio un’avversaria che occupa l’ultima posizione nel girone e la sesta nel campionato serbo dominato dal Partizan insidiato a distanza dalla Stella Rossa e che vede, dietro a questa coppia, uno stacco notevole. Ma dopo il ko inatteso di lunedì sera, contro l’Empoli in campionato, serviva una risposta forte da parte di tutto il gruppo viola. D’altronde la sconfitta andava archiviata subito, per ripartire con grande slancio sulla scia dell’entusiasmo generato da questo avvio di stagione coi viola in alta classifica e in lotta per conquistare il primo posto nel girone di Conference. Lo scrive Repubblica.

