Italiano: "Per Kayode brutta distorsione alla caviglia. Bella serata, dovevamo reagire dopo l'Empoli"

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la partita vinta contro il Cukaricki

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cukarikci, queste le sue parole:

"Kayode una brutta distorsione alla caviglia, speriamo si riprenda in fretta, abbiamo già tanti problemi, per questo abbiamo risparmiato Parisi per lunedi. Pierozzi aveva bisogno di minuti, la necessità è stato trovato energie. Oggi ha fatto bene e siamo davvero contenti. Contento per Lucas, lui e Nzola sono convinto che soffrono per questa situazione. Ero convinto che per come stanno lavorando i gol dovevano arrivare, ha lavorato da grande attaccanti. Ci devono mettere anche de loro, ha spostato l'attaccante nel primo gol. Oggi si è svegliato bene ed ha il piede caldo. Serata positiva, dovevamo reagire dopo l'Empoli.

Il girone è apertissimo, abbiamo ancora 3 partite, dobbiamo fare punti. Dobbiamo stare molto attenti, abbiamo 2 partite fuori ed una in casa. Andiamo in Ungheria e c'è ancora da battagliare. Per quanto riguarda i terzini siamo in difficoltà, Biraghi è alle prese con una caviglia malconcia, speriamo che domani possa essere in gruppo. Speriamo anche per Kayode che non stia fuori per tanto tempo, speriamo di avere almeno Biraghi, c'è bisogno di tutti.

Per come nasce è Pierozzi il terzino che ha un certo tipo di caratteristiche, Comuzzo è un adattato, Quarta non vuole stare molto a fare il terzino, quindi dobbiamo alzare il livello delle prestazioni di Pierozzi. Sono zone di campo dove abbiamo bisogno di giocatori con forza e gamba"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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