PAGELLE FIORENTINA: SPETTACOLO BELTRAN, PERLE DI IKONÈ E MAXIME LOPEZ. BENE PIEROZZI

Terracciano SV Gara da spettatore non pagante

Kayode SV Un fallaccio gli fa chiudere la partita dopo pochi minuti. Speriamo non sia nulla di grave

Quarta 7 Gol fortunato ma intanto lui c’è in piena area di rigore e il piede ce lo mette. In fase difensiva si limita ad amministrare

Ranieri 6,5 Da difensore centrale gara di ordinaria amministrazione. Da terzino sinistro, nel secondo tempo, si rende protagonista di ottimi dribbling e triangolazioni

Parisi 6 Gioca 45 minuti perchè dopo l’infortunio di Kayode era importante non rischiare nulla in vista della Lazio dopo la botta che aveva preso. Una buona gara senza nessuna grande accelerazione nè sbavatura

Maxime Lopez 7,5 Il giovane francese gioca probabilmente la miglior partita da quando è alla Fiorentina, si muove tanto, cerca la palla, va in verticale. Passi in avanti. Al minuto 82 segna un gol meraviglioso mettendola a giro sul secondo palo da fuori area

Mandragora 6,5 Partita dinamica per Rolando che è bravo fare tanto movimento senza palla per creare spazi e offrire nuove linee di passaggio. Mette in mezzo diversi ottimi palloni

Barak 6 Torna titolare dopo tanti mesi e un’estate parecchio complicata. Ha svolto i primi allenamenti con la squadra solo a settembre. Voto di incoraggiamento in una gara in cui non si vede molto ed è molto scolastico nelle giocate

Ikonè 7 Il terzo gol è una perla da fuori area di potenza e precisione, danza spesso sulla palla regalando giocate che piacciono agli spettatori giunti al Franchi

Kouamè 6,5 Il secondo tempo è meglio del primo dove si vede meno. Nella ripresa si muove maggiormente e cerca di essere più incisivo palla al piede

Beltran 7,5 Il primo gol è bello perchè si libera, conduce palla, punta l’avversario e la piazza sul secondo palo. Il secondo gol è di rara bellezza con tocco al volo e preciso che scavalca il portiere con un delizioso pallonetto. Passi in avanti anche nel movimento senza palla, seppur i difensori serbi non lo marcassero sempre in maniera strettissima

Comuzzo 6,5 Esordio per il giovane classe 2005, il difensore gioca il primo tempo terzino destro e il secondo tempo è stato spostato al centro della difesa (suo ruolo naturale)

Pierozzi 6,5 Esordio assoluto con la maglia della Fiorentina per il giovane terzino destro classe 2001, fiorentino di nascita e cresciuto nel settore giovanile viola. Dimostra una buona forma (è stato fermo per infortunio per 2 mesi) e si propone tanto in fase offensiva con sovrapposizioni e anche qualche ottimo cross

Sottil 7 Gol bellissimo su punizione da manuale, anche il gol di Quarta porta la sua firma perchè il cross da cui arriva il gol è suo. Un grande passo avanti dopo la prova incolore contro l’Empoli

Nzola 6 Entra con la gara segnata e indirizzata. Ha due opportunità per segnare, sulla prima è in ritardo, sulla seconda, dopo un ottimo stop di petto, mette fuori. Lotta tanto

Infantino 6 Uno spezzone di partita in cui fa vedere sprazzi della sua tecnica. Cerca il gol con un buon tiro

