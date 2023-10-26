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Rapina a casa Ranieri, ladri a volto scoperto. Bottino di 120 mila euro. Entrati con una radiografia

Alla vigilia di Fiorentina-Empoli il difensore viola ha subito una brutta avventura, domenica è stato rapinato in casa

A cura di Flavio Ognissanti
26 ottobre 2023 14:12
Rapina a casa Ranieri, ladri a volto scoperto. Bottino di 120 mila euro. Entrati con una radiografia -
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Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Disavventura per Luca Ranieri nella giornata di domenica. Il difensore della Fiorentina ha subito una rapina in casa con i ladri che, a volto scoperto, hanno rubato per un bottino di 120 mila euro. I malviventi sono riusciti a forzare la porta d'ingresso con una radiografia. Il tutto è avvenuto a meno di 24 ore dalla gara della squadra viola contro l'Empoli dove Ranieri non è sceso in campo.

SI POTRA FARE COLAZIONE AL VIOLA PARK

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