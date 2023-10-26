Tutto confermato, da lunedì possibile fare colazione al Viola Park, a breve si potrà vedere la prima squadra

La Fiorentina offre una bellissima possibilità ai tifosi, e nei prossimi mesi si potranno pure seguire le partite della prima squadra

Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva che presto i tifosi potranno fare colazione all'interno del Viola Park, nonostante ci sia da risolvere il problema parcheggi. Una nostra notizia che la società ha confermato nelle ultime ore. Inoltre, da quello che trapela dalla società, nei prossimi mesi, sarà possibile seguire le gare della prima squadra direttamente dal nuovo centro sportivo viola con aperitivi e cene a tema.

LA NOSTRA ESCLUSIVA DI IERI

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-sta-pensando-di-aprire-ai-tifosi-il-bar-del-viola-park-per-la-colazione-auto-allinterno/228186/