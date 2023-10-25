La Fiorentina sta pensando di aprire ai tifosi il bar del Viola Park per la colazione. Auto all'interno?

Una notizia che in tanti stavano aspettando per poter vedere da vicino il nuovo centro sportivo della Fiorentina

Si lavora ad un primo grande passo della Fiorentina sull'apertura del Viola Park a tifosi e curiosi. Infatti il club viola testerà la possibilità di far fare colazione nel bar del centro sportivo della Fiorentina con la soddisfazione dei tantissimi supporter gigliati vogliosi di vivere il più possibile il Viola Park. Fino ad ora è stato possibile l'accesso alla struttura solo in occasione delle partite del settore giovanile e quelle della squadra femminile, oltre che nel giorno della grande inaugurazione dell'11 ottobre.

Per quanto riguarda il parcheggio (un problematica ancora non risolta per via dei ritardi della città metropolitana) nel caso in cui questa possibilità diventi concreta, si sta studiando la possibilità far parcheggiare l'auto all'interno del Viola Park, di fronte allo store e alla sala eventi. Insomma, la società ci lavora con la speranza che presto possa diventare realtà.

ITALIANO PARLA DI NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/italiano-nico-gonzalez-sembra-stanco-non-e-vero-che-tengo-piu-al-campionato-che-alla-conference/228137/