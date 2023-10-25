Italiano: "Nico Gonzalez sembra stanco. Non è vero che tengo più al campionato che alla Conference"
Vincenzo Italiano ha risposto alle domande di Sky Sport in diretta con l'emittente. Il tecnico viola ha parlato anche di Nico Gonzalez
Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Conference League contro il Cukaricki, partendo dalla voglia di reazione dopo la sconfitta contro l'Empoli di lunedì: "Vedremo nelle prossime partite, questo gruppo è sempre stato capace di reagire e andare in campo dimenticando un risultato negativo. Sono convinto che vedremo la reazione già domani. Siamo in ritardo nel girone di Conference, servono punti per la classifica e dobbiamo sfruttare il turno casalingo. Penso che i ragazzi approcceranno bene la partita. Questa sconfitta contro l'Empoli non ci deve abbattere, abbiamo fatto un inizio straordinario, siamo quinti e dobbiamo continuare così".
Che approccio si aspetta dalla sua squadra?
"Non vogliamo andare sotto, perché poi le cose si complicano e devi cambiare il piano gara. Se la vogliamo indirizzare dobbiamo cercare di sbloccarla. Il Cukaricki non molla, se riusciremo a sbloccare la partita avremo dei vantaggi. Sono convinto che sarà una gara come vogliamo fare".
La Fiorentina può fare a meno di Nico Gonzalez?
"Non puoi dipendere solo da un calciatore. Senza di lui dall'inizio a Napoli abbiamo fatto bene, da subentrante può fare benissimo. Qualcuno sembra imprescindibile, ma vediamo. Sembra stanco, con l'Empoli è stata una partita tiratissima fino alla fine".
Essere concentrati su campionato e Conference quanto è complicato?
"Voglio rispondere perché è uscito un virgolettato dove c'era scritto che tenevo più al campionato, ma volevo solo dire che in Serie A vogliamo migliorare il settimo, ottavo posto delle ultime stagioni. Teniamo anche alla Coppa Italia e alla Conference, vogliamo rimanere dentro a tutte le competizioni e cercheremo di farlo come lo scorso anno". Lo riporta TMW
LE PAROLE DI TERRACCIANO IN CONFERENZA
https://www.labaroviola.com/terracciano-quello-che-ci-siamo-detti-dopo-empoli-rimane-nello-spogliatoio-non-mi-interessano-le-voci/228123/