Terracciano: "Quello che ci siamo detti dopo Empoli rimane nello spogliatoio. Non mi interessano le voci"

Le parole di Pietro Terracciano dalla sala stampa del Viola Park, il portiere viola ha risposto alle domande dei giornalisti

Pietro Terracciano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Fiorentina contro il Cukaricki, queste le sue parole:

"Dobbiamo subito azzerare dopo Empoli, quello che ci siamo detti rimane nello spogliatoio, non dobbiamo avere il rimpianto di buttare punti per strada e dobbiamo fare ancora tanto. Oliver lo conosco da 2 mesi ormai, viene da una cultura diversa, una mentalità diversa. Sappiamo che viviamo una piazza esigente.

Io penso solo ad allenarmi, ho passato un estate a cercare di smaltire la delusione per le finali perse, sul mercato le voci sono normale, io non posso controllare queste cose, devo solo pensare ad allenarmi ed a migliorare

Dobbiamo convivere con le pressione, è bello avere quella della Champions, lunedi c'è stato un incidente di percorso che dobbiamo superare, non ci porta a nulla pensare sempre all'Empoli. La crescita della squadra c'è stata lo scorso anno, la squadra è cresciuta in una competizione che molti di noi non conoscevano, abbiamo un bagaglio di esperienza che ci tornerà utile"

DA EMPOLI CELEBRANO LA VITTORIA DA SOGNO PER LORO

https://www.labaroviola.com/da-empoli-un-sogno-avevamo-un-motore-in-piu-alla-fiorentina-italiano-non-ha-detto-una-cosa-vera/228066/