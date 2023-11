I tifosi del Cukaricki gridano insulti razzisti verso un loro stesso giocatore, arbitro minaccia sospensione

Deprecabile episodio quello accaduto al minuto 19 di Cukaricki-Fiorentina, gara che vale per il quarto turno del girone di Conference League. I tifosi di casa hanno gridato alcuni insulti razzisti verso Ndiaye, giocatore della squadra serba, che ha fatto notare il fattaccio all’arbitro che ha sospeso per qualche secondo la partita prima di avvisare il delegato Uefa per l’accaduto con lo speaker dello stadio che ha redarguito tutto il pubblico per l’accaduto. Può sembrar strano che i tifosi di casa insultino un loro stesso giocatore ma bisogna ricordare che lo stadio dove si gioca la partita non è lo stadio del Cukaricki e che non si gioca nemmeno nella stessa città della squadra serba, che è di Belgrado, mentre la partita si è disputata a Lescovak che dista quasi 300km della città di appartenenza.

