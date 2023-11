Sacchi: “Ammiro Italiano. Il calcio deve essere spettacolare sennò la gente non lo guarderà più”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale e del Milan, ha così parlato della Fiorentina, partendo dall’ultima sfida di campionato contro la Juventus: “Domenica la Fiorentina ha potuto vedere con i propri occhi come si fa il catenaccio all’italiana, contro una squadra che ha fatto solo un tiro in porta. Il calcio deve essere spettacolo e deve rinnovarsi, sennò la gente non lo guarderà più. La cultura italiana influenza tanto il calcio italiano, e la condizione attuale della nazionale ne è la controprova. Ci sono squadre in Serie A che schierano 11 stranieri titolari. Italiano? È uno di quelli che ammiro, mi piace il calcio che propone”.