Notizie Sacchi Fiorentina

Sacchi sulla lotta scudetto: "Il Milan non è ancora maturo, Inter e Napoli sono molto più attrezzate"
25 ottobre 2025 15:31
Sacchi su Kean: "Grande talento, può vincere la classifica dei marcatori del campionato"
03 settembre 2025 14:39
Sentite Sacchi: "Italiano al Bologna è diventato ancora più bravo di quello che era alla Fiorentina"
29 marzo 2025 12:14
Sacchi: "Il Napoli a Firenze ha fatto un capolavoro, sono rimasto colpito da quanto ho visto"
07 gennaio 2025 13:31
Moviola Atalanta-Fiorentina: “Sacchi bene, si prende la sufficienza. Nessun episodio dubbio”
16 settembre 2024 09:20
Sacchi: “Fonseca? Non va bene per il Milan. Perché non prendere Italiano? Ha idee”
26 maggio 2024 09:40
Sacchi: "Fiorentina in finale? Ce la può fare. Il lavoro di Italiano evidente, valorizza i calciatori che ha"
08 maggio 2024 08:29
Bordata di Sacchi, come Commisso: "Vincere con i debiti vuol dire barare e l'Inter sta barando"
10 aprile 2024 11:39
Sacchi: "La Fiorentina è un'ottima squadra, è favorita per raggiungere la semifinale in Conference League"
30 marzo 2024 15:46
Sacchi: "Giocare a Firenze non è mai semplice. Il risultato della Juve potrebbe condizionare l'Inter"
28 gennaio 2024 12:54
Sarà l'arbitro Sacchi a dirigere Monza-Fiorentina. Precedenti negativi per i viola: 3 sconfitte in 5 gare
20 dicembre 2023 14:00
Sacchi attacca: "Vincere con il bilancio in rosso è come rubare. La furbizia non è un valore, se già non è disonesta"
17 novembre 2023 09:33
Sacchi: "Ammiro Italiano. Il calcio deve essere spettacolare sennò la gente non lo guarderà più"
08 novembre 2023 13:45
Sacchi: “Avete visto che pressing la Fiorentina? Merito di Italiano, gioca con una mentalità europea”
10 ottobre 2023 08:30
Arbitro Sacchi ignora l'assistente e sceglie di non dargli la mano. Rocchi furioso, lo sospende per una partita
09 ottobre 2023 20:45
Sacchi racconta anche gli inizi con la Fiorentina: "Mi chiamavano Signor nessuno, perdevo tutte le partite"
22 settembre 2023 23:17
"Sacchi stava firmando con la Fiorentina, Berlusconi l'ha saputo e ha deciso di prenderlo al Milan"
12 giugno 2023 20:47
Sacchi: “Fiorentina-West Ham gara tosta. Italiano? Lo seguo, le sue squadre non sono mai noiose”
26 maggio 2023 09:27
Sacchi: "Cuccureddu mi disse «Se la Fiorentina avesse giocato a Torino avrebbe vinto molti scudetti»"
26 aprile 2023 14:03
Sacchi: “Non sono diventato l’allenatore viola per 24h. Italiano punta sulla strategia, è tra i migliori”
23 aprile 2023 09:45
Sarà Juan Luca Sacchi a dirigere Monza-Fiorentina. Sempre un espulso tra gli avversari dei viola
19 aprile 2023 13:24
Baggio ridimensiona Sacchi: "Zola è dovuto andare in Inghilterra, il calcio lo fanno i calciatori"
23 novembre 2022 21:39
Sacchi fuori dal mondo: "L'Inter contro la Fiorentina non ha rubato niente". Dimentica gli arbitri
23 ottobre 2022 14:46
Sacchi la pensa come Commisso, attacca l'Inter: "Vincere con i debiti vuol dire barare"
07 maggio 2022 11:31
Sacchi applaude la Fiorentina: "Una di quelle squadre che conosce il pressing, gli altri corrono indietro"
02 maggio 2022 19:49
Il Giornale critico: "Passati mesi a elogiare il gioco di squadre come la Fiorentina. Ma poi dove finisce?"
28 aprile 2022 11:57
Sacchi: "La Fiorentina ha messo al centro il gioco, non c'è da meravigliarsi che stia facendo bene"
12 aprile 2022 12:22
Sacchi non ha dubbi: "La Fiorentina può lottare per la Champions, può essere la sorpresa"
27 dicembre 2021 09:26
Moviola CorSport, Sacchi poteva non fischiare la punizione dell'1-1. Tonelli rischia il rosso
28 novembre 2021 10:08
Sacchi esalta la Fiorentina: "Contro l'Atalanta erano determinati e scorbutici. Vinto cosi"
14 settembre 2021 12:02
Designazioni arbitrali, prima volta dell'arbitro Sacchi con la Fiorentina. Nasca e Mondin al Var
08 aprile 2021 20:39
Sacchi: "Dobbiamo dire grazie all'Atalanta. Se in Italia facessimo il nostro dovere, saremmo un paese migliore"
26 giugno 2020 18:33
Sacchi: "La Juve sta pagando la sua metamorfosi. Montella è stato bravo, è un vero stratega"
16 settembre 2019 13:35
Sacchi: "Chiesa continuerà a lavorare con continuità e diventerà grande. Per lui cito Dalì.."
05 ottobre 2017 11:21
Sacchi: ''La Fiorentina è in difficoltà, ma serve pazienza. Corvino sa di calcio, vedrete...''
05 ottobre 2017 10:35
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