Sacchi: “Giocare a Firenze non è mai semplice. Il risultato della Juve potrebbe condizionare l’Inter”

L’ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha analizzato il big match della 22° giornata di Serie A, Fiorentina-Inter, soffermandosi sulle assenze pesanti dei nerazzurri e sulle difficoltà che potrebbero riscontrare al Franchi. Le sue parole nell’editoriale della Gazzetta dello Sport:

“Bisognerà vedere come il pareggio della Juve influirà sull’Inter che è impegnata a Firenze. Giocare in casa della Viola non è mai semplice, anche se la squadra di Italiano non sta attraversando il suo miglior periodo. Però è un gruppo che ha conoscenze tecniche e tattiche e che cerca di praticare un calcio aggressivo”

Ha poi aggiunto sulle assenze: “All’Inter mancheranno due elementi importanti come Barella e Calhanoglu: non sarà una passeggiata. E il risultato della Juve potrebbe anche condizionare i nerazzurri: sia in negativo, cioè abbassando la tensione, sia in positivo, cioè aumentando le motivazioni e la voglia di arrivare al traguardo”

