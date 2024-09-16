Moviola Atalanta-Fiorentina: “Sacchi bene, si prende la sufficienza. Nessun episodio dubbio”

Tanti colpi di scena nel match ma Sacchi arbitra bene

Il Corriere dello Sport oggi in edicola presenta la moviola di Atalanta-Fiorentina. 6 in pagella per il direttore di gara Sacchi. “Partita ricca di colpi di scena, con risultato in bilico, ma tenuta senza grandi affanni da Sacchi, che si conferma in fiducia. Forse qualcosa sul disciplinare potrebbe essere migliorato (Kolasinac, ad esempio, avrebbe meritato almeno un cartellino), di positivo c'è di non averla complicata, pur avendo fischiato tanto (31 falli, la media attuale in A è di 25,17) e ammonito 5 giocatori (media 3.89). Si lamentano entrambi, più Biraghi che Retegui in realtà: tutti e due i giocatori si tengono per la maglia all'altezza del petto, l'atalantino sterza verso l'area e poi finisce la sua corsa sbilanciato. Ovviamente nessun rigore, il capitano viola avrebbe voluto un fallo a favore, Sacchi fa proseguire senza provvedimenti e fa bene. Regolare il primo gol della Fiorentina, realizzato da Martinez Quarta: sul cross di Mandragora, è in gioco Gosens, poi arriva l'argentino che calcia verso la porta: il check è stato sull'eventuale contatto con Ederson che cercava l'anticipo sul pallone, tutto regolare. Tutto buono anche nell'azione del gol di Kean: al momento del cross ancora di Mandragora, sia l'attaccante azzurro, sia Gosens sono tenuti in gioco da Ruggeri, ultimo difendente nerazzurro”.