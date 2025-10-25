Sacchi sulla lotta scudetto: “Il Milan non è ancora maturo, Inter e Napoli sono molto più attrezzate”

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha espresso un commento sulla Gazzetta dello Sport riguardo la lotta scudetto che quest’anno vede invischiate Milan Inter e Napoli. Ecco le sue parole: “I rossoneri non sono ancora pronti per stare al vertice, non sono maturi. La mentalità della squadra deve essere ancora sistemata, e la partita di ieri ne è un chiaro esempio. Non si possono affrontare dei secondi tempi con atteggiamento di superiorità, alla fine si concede sempre qualcosa agli avversari, puoi rischiare di farti male.”

Su Napoli e Inter: “Queste due mi sembrano molto più preparate del Milan per concorrere alla vittoria dello scudetto, per questo mi ha sorpreso vedere la squadra di Allegri in testa dopo 7 partite. Conte l’anno scorso ha sfruttato l’unico impegno settimanale per la sua cavalcata, e forse lo sta facendo anche il Milan: pareggiare con il Pisa però, naturalmente, delude il popolo rossonero.”