25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sacchi sulla lotta scudetto: “Il Milan non è ancora maturo, Inter e Napoli sono molto più attrezzate”

News

Sacchi sulla lotta scudetto: “Il Milan non è ancora maturo, Inter e Napoli sono molto più attrezzate”

Redazione

25 Ottobre · 15:31

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 15:31

TAG:

gazzetta dello sportsacchiSerie A

Condividi:

di

Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, ha commentato la situazione della lotta scudetto, concentrandosi su Milan, Inter e Napoli

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha espresso un commento sulla Gazzetta dello Sport riguardo la lotta scudetto che quest’anno vede invischiate Milan Inter e Napoli. Ecco le sue parole: “I rossoneri non sono ancora pronti per stare al vertice, non sono maturi. La mentalità della squadra deve essere ancora sistemata, e la partita di ieri ne è un chiaro esempio. Non si possono affrontare dei secondi tempi con atteggiamento di superiorità, alla fine si concede sempre qualcosa agli avversari, puoi rischiare di farti male.”

Su Napoli e Inter: “Queste due mi sembrano molto più preparate del Milan per concorrere alla vittoria dello scudetto, per questo mi ha sorpreso vedere la squadra di Allegri in testa dopo 7 partite. Conte l’anno scorso ha sfruttato l’unico impegno settimanale per la sua cavalcata, e forse lo sta facendo anche il Milan: pareggiare con il Pisa però, naturalmente, delude il popolo rossonero.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio