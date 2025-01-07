Sacchi: "Il Napoli a Firenze ha fatto un capolavoro, sono rimasto colpito da quanto ho visto"

L'ex tecnico di Milan e Real Madrid ha parlato ancora del successo napoletano di sabato al Franchi contro la Fiorentina

Al quotidiano Il Mattino è intervenuto l'ex allenatore della Nazionale, del Milan e del Real Madrid Arrigo Sacchi che ha parlato della vittoria del Napoli a Firenze: "Non si può che restare sorpresi dal modo schiacciante con cui Conte ha vinto a Firenze, un campo difficile da sempre in Italia, invece la sua squadra è entrata in campo in modo famelico e ha sconfitto un grande avversario come la Fiorentina che sta facendo una grande stagione. Il Napoli ha fatto un capolavoro a Firenze, sono rimasto colpito dal gioco e dalla personalità mostrata in campo, infatti ho chiamato personalmente Antonio e gli ho fatto i complimenti perché è uno dei più bravi."

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