Sarà Juan Luca Sacchi a dirigere Monza-Fiorentina. Sempre un espulso tra gli avversari dei viola

Monza-Fiorentina, gara della trentunesima giornata di Serie A 2022/23, in programma domenica 23 aprile alle 15 all’U-Power Stadium, sarà diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata. A coadiuvarlo, gli assistenti Salvatore Affatato del Vco e Antonio Severino di Campobasso. Quarto ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. VAR Antonio Di Martino di Teramo; AVAR Federico La Penna di Roma 1.

Cinque i precedenti con i viola e bilancio in equilibrio: due vittorie, un pareggio, due sconfitte, sette gol fatti e sette subiti. E’ alla terza direzione stagionale coi gigliati visto che è stato in campo per Fiorentina-Cremonese (3-2) e Empoli-Fiorentina (0-0 subentrò al posto di Matteo Marchetti, infortunatosi durante il match). E in questi match c’è sempre stato un espulso tra gli avversari dei viola. Le due sconfitte con lui si sono verificate per: Fiorentina-Atalanta 2-3 stagione 20/21 ed Empoli-Fiorentina 2-1 dello scorso campionato.