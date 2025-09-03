Sacchi su Kean: “Grande talento, può vincere la classifica dei marcatori del campionato”

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex tecnico del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi per parlare anche della Fiorentina: “Prima cosa che vorrei dire è che ci sono troppi stranieri nel campionato e questo non fa bene al movimento e alla Nazionale perché diventa difficile trovare dei calciatori all’altezza del livello. Mi fa piacere che Gattuso abbia puntato su dei giovani che hanno fame perché ci vuole tanto orgoglio per indossare la maglia azzurra e lui ha dato la possibilità di mettersi anche a chi non lo può fare con il club.”

Su Kean: “Lo vedo capocannoniere del campionato, se la Fiorentina gioca per lui può segnare molto, sappiamo che è un talento ma ora ha sistemato anche la testa ed è importante.”