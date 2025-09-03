4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sacchi su Kean: “Grande talento, può vincere la classifica dei marcatori del campionato”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Sacchi su Kean: “Grande talento, può vincere la classifica dei marcatori del campionato”

Mirko Carmignani

3 Settembre · 14:39

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 14:39

TAG:

GattusoItaliaKeansacchi

Condividi:

di

L'ex allenatore del Milan e della Nazionale ha fatto un pronostico sul futuro realizzativo di Moise Kean in A

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex tecnico del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi per parlare anche della Fiorentina: “Prima cosa che vorrei dire è che ci sono troppi stranieri nel campionato e questo non fa bene al movimento e alla Nazionale perché diventa difficile trovare dei calciatori all’altezza del livello. Mi fa piacere che Gattuso abbia puntato su dei giovani che hanno fame perché ci vuole tanto orgoglio per indossare la maglia azzurra e lui ha dato la possibilità di mettersi anche a chi non lo può fare con il club.”

Su Kean: “Lo vedo capocannoniere del campionato, se la Fiorentina gioca per lui può segnare molto, sappiamo che è un talento ma ora ha sistemato anche la testa ed è importante.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio