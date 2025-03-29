Sentite Sacchi: "Italiano al Bologna è diventato ancora più bravo di quello che era alla Fiorentina"

L'ex tecnico del Milan ha elogiato il lavoro realizzato da Italiano sulla panchina bolognese in questa annata

A La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico di Milan e Nazionale italiana Arrigo Sacchi ha parlato degli allenatori italiani e si è soffermato anche sull'ex viola Vincenzo Italiano: "Lo conosco dai tempi dello Spezia però devo dire che ora è cresciuto molto, è sempre stato molto bravo ma a Bologna ha trovato l'ambiente ideale per lui. Credo che con questo passaggio agli emiliani sia maturato e abbia fatto uno step in avanti nella sua carriera rispetto alla Fiorentina, in viola ha ottenuto molto però quest'anno ha fatto la Champions che per un allenatore giovane è un lusso che ti permette di farti conoscere anche ad un livello più alto. E' una dimensione di un altro livello rispetto a quella che ha vissuto alla Fiorentina dove qualche errore nella gestione della partita lo commetteva mentre adesso sta addirittura migliorando il lavoro fantastico di Motta".