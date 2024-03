Sacchi: “La Fiorentina è un’ottima squadra, è favorita per raggiungere la semifinale in Conference League”

Fiorentina e Conference League, il proseguimento del cammino europeo è possibile. Questa l’opinione dell’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla della situazione europea delle squadre italiane rimaste in corsa. Queste le sue parole:

La Fiorentina può passare in Conference League? “Sì, ma la partite internazionali sono sempre difficili. La Fiorentina è un’ottima squadra che deve trovare i giusti equilibri. Ha una chiara idea di gioco, a volte non è precisissima nella fase difensiva. Lì Italiano, che è un tecnico di valore, deve lavorare. Semifinale possibile”.

Naturalmente, Sacchi ha fatto un quadro completo delle competizioni continentali, parlando soprattutto delle altre tre squadre di Serie A ancora in corsa in b. Ecco ciò che ha detto a riguardo:

Su Roma – Milan: “Tra Roma e Milan sarà sfida aperta: i rossoneri sono stati discontinuino, ma nel 2024 hanno fatto vedere miglioramenti. La Roma con De Rossi è stata protagonista di un cambiamento radicale. La squadra ha idee, si muove secondo uno spartito, sembra completamente diversa rispetto al periodo di Mourinho”.

Liverpool favorito con l’Atalanta? ”Sì, ma non strafavorito. Non penso che l’Atalanta si faccia intimidire da Anfield, anzi si può esaltare. Certo, servirà un’impresa: non dimentichiamo che il Liverpool è in corsa per il titolo e che la Premier League richiede un dispendio di energie superiore alla Serie A”. Lo riporta TMW.

