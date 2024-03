Gasperini: “Il nostro obiettivo è la Coppa Italia, una squadra come la nostra può ambire massimo a quello”

Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Atalanta, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina che si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 21:00: “Il trofeo a cui possiamo arrivare più vicino è la Coppa Italia, una squadra come la nostra può ambire massimo a quello. Bergamo è meno pretenziosa rispetto ad altre piazze e questo fattore può aiutare per arrivare lontano, noi non ci tireremo indietro per nulla. Speriamo di alzare un trofeo“. Poi in merito all’infortunio subito dal suo difensore centrale durante il secondo tempo del match contro il Napoli: “Scalvini ha un risentimento e vediamo domani”.

