Sacchi applaude la Fiorentina: “Una di quelle squadre che conosce il pressing, gli altri corrono indietro”

Arrigo Sacchi torna a parlare di Inter e Milan, dopo le parole della scorsa settimana che avevano fatto parecchio rumore. “Io mi sono commosso a sentire l’entusiasmo che il pubblico rossonero ha avuto nell’ultima partita e che ha trascinato la squadra – dice l’ex ct a gazzetta.it – se parliamo di squadra, è un collettivo che sta facendo qualcosa di straordinario. Il rapporto fra loro e altre squadre, a livello economico, è troppo diverso. Il Milan sta facendo qualcosa di straordinario, l’Inter ha una qualità individuale e tecnica superiore. Il Milan è competitivo perché è un collettivo, è una delle squadre che si avvicina di più a un calcio internazionale. Noi siamo rimasti ancora a un livello nazional-popolare, sta facendo qualcosa di straordinario come lo ha fatto l’Atalanta. La Fiorentina è una di quelle squadre che conosce il pressing: nel calcio italiano che da sempre corre indietro, ora ci sono squadre equilibrate, tra cui i viola. Anche l’Inter non aveva una partita facile, l’Udinese è una squadra agonisticamente molto molto forte. Però al Milan sono rimaste Atalanta, Verona e Sassuolo: le prime due cercano di farti giocare su ritmi a cui non sei abituato”. Lo riporta TMW

