Sacchi: ''La Fiorentina è in difficoltà, ma serve pazienza. Corvino sa di calcio, vedrete...''

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi riporta le parole di Arrigo Sacchi, ospite del Festival del Calcio, ieri, a proposito della Fiorentina: “I viola sono in difficoltà, ma nemmeno i tifosi dovrebbe...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi riporta le parole di Arrigo Sacchi, ospite del Festival del Calcio, ieri, a proposito della Fiorentina: “I viola sono in difficoltà, ma nemmeno i tifosi dovrebbero fermarsi a guardare il mero punteggio di una partita. Si può perdere meritando di vincere, l’importante è ricercare un gioco. Una filosofia. Sulla Fiorentina io sono positivo. Corvino lo conosco bene, sa di calcio e come si forma un settore giovanile. I Della Valle sono grandi industriali e puntano al progetto stadio come dovrebbero fare tutti i nostri club. Poi c’è Pioli: persona seria che sa quello che vuole. Quando cambi tanto hai bisogno di tempo per creare una squadra. Qui sarà un processo più lungo, ma Firenze è innamorata della Fiorentina e saprà come dare una mano”.