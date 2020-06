Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Sono convinto che dobbiamo soltanto dire grazie all’Atalanta per quello che ci ha fatto e ci sta facendo vedere. Non è giusto metterle pressione: loro, ogni volta che vanno in campo, danno l’anima, e a me questo basta. Se tutti, in Italia, facessimo il nostro dovere come lo fanno i ragazzi di Gasperini, sicuramente saremmo un Paese migliore. Occorre prendere esempio”.