Sacchi: "Chiesa continuerà a lavorare con continuità e diventerà grande. Per lui cito Dalì.."

In occasione del Festival del calcio in corso a Firenze, l'ex allenatore di Milan e Real Arrigo Sacchi ha parlato di Federico Chiesa

In occasione del Festival del calcio in corso a Firenze, l'ex allenatore di Milan e Real Arrigo Sacchi ha parlato di Federico Chiesa. Queste le parole riportate dal Corriere Fiorentino: "Spendo volentieri un giudizio su di lui. Salvador Dalí diceva "non dovete aver paura della perfezione, perché non la raggiungerete mai". Ecco, se Federico continuerà a lavorare con l'umiltà di adesso diventerà un grande giocatore".