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Sacchi: "Chiesa continuerà a lavorare con continuità e diventerà grande. Per lui cito Dalì.."

In occasione del Festival del calcio in corso a Firenze, l'ex allenatore di Milan e Real Arrigo Sacchi ha parlato di Federico Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 11:21
Sacchi: "Chiesa continuerà a lavorare con continuità e diventerà grande. Per lui cito Dalì.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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In occasione del Festival del calcio in corso a Firenze, l'ex allenatore di Milan e Real Arrigo Sacchi ha parlato di Federico Chiesa. Queste le parole riportate dal Corriere Fiorentino: "Spendo volentieri un giudizio su di lui. Salvador Dalí diceva "non dovete aver paura della perfezione, perché non la raggiungerete mai". Ecco, se Federico continuerà a lavorare con l'umiltà di adesso diventerà un grande giocatore".

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